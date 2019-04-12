شكرا لقرائتكم خبر عن التنزاني يحيى زايد يعود للاسماعيلي بعد غياب طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات الإسماعيلي الأخيرة عودة التنزانى يحيى زايد مهاجم الفريق بعد غياب استمر لمدة 20 يوم بسبب الإصابة. ويستعد الإسماعيلي لمباراة ديربى القنال أمام المصرى المقرر لها الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة ال29 بمسابقة الدوري المصري. Advertisements وكان زايد قد انضم لمنتخب بلاده خلال مباراة أوغندا والتى انتهت بفوز تنزانيا بثلاثة أهداف نظيفة فى الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وحرص اللاعبون على معانقة المهاجم التنزانى قبل أن يشارك فى المران تحضيرا للديربى الذى سينطلق بدون حضور جماهيري.

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