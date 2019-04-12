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سيدات طائرة الأهلى أمام الشمس فى لقاء التتويج بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة ، فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الشمس على صالة الأول فى إطار مباراة التتويج بالدورى الممتاز .

 

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يذكر أن الأهلى حسم التتويج باللقب مبكرا ،حيث أنه يدخل لقاء اليوم برصيد 62 نقطة يليه الزمالك الذى حسم المركز الثانى برصيد 55 نقطة ، ثم الشمس برصيد 50 نقطة .

 

وتشهد الجولة الختامية اليوم لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع الصيد و سموحة مع هليوبوليس و أصحاب الجياد مع 6أكتوبر و الزهور مع الطيران .

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