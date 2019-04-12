شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 4 /2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 4 / 11 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها هزيمة الزمالك أمام المصري 1 / 2 فى الأسبوع الـ28 للدوري ، وعودة الأهلى للصدارة.

المصرى يفوز على الزمالك بعد غياب 442 يومًا

عاد المصرى لتحقيق الفوز على الزمالك بعد غياب 442 يومًا وذلك بالتغلب اليوم على الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز، تقدم الثنائى إسلام أبو سليمة وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

الزمالك يتعرض لأول هزيمة محلية بعد 227 يوما من موقعة النجوم

تعد هزيمة الزمالك أمام المصرى أول هزيمة محلية للفريق الأبيض منذ 227 يوم حيث كانت الخسارة الأولى للفريق الأبيض فى النسخة الحالية من الدورى أمام النجوم إف سى، فى الأسبوع الرابع بالدورى بهدف سجله صلاح أمين ومنذ ذلك التوقيت فى 27 أغسطس من العام الماضى لم يتعرض الفريق الأبيض لأي خسارة محلية قبل أن يلحق به المصرى الهزيمة الثانية فى النسخة الحالية من الدورى.

فيديو.. بيراميدز يغتال أحلام الإسكندرانية بثلاثية مثيرة ويتساوى مع الزمالك

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيديو .. المقاولون يفوز على حرس الحدود 1 / 0

حقق فريق المقاولون العرب فوز هام على حرس الحدود 1 / 0 فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 محتلاً المركز الخامس فى جدول الترتيب ويتوقف رصيد الحدود عند النقطة 29 محتلاً المركز الـ13.

لأول مرة.. الأهلى ينفرد بصدارة الدورى بعد 25 مباراة بالموسم الحالى

انفرد فريق الأهلى بصدارة ترتيب فرق الدورى، لأول مرة هذا الموسم، وذلك بعدما خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.

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رسميا ... طنطا يصعد للدوري الممتاز بعد الفوز علي سيدي سالم

نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب الهبوط في الموسم الماضي وذلك بعد الفوز علي سيدي سالم بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت بإستاد كفر الشيخ ضمن مباريات الجولة قبل الاخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وائل جمعة يحضر مران الأهلي لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة صن داونز

حرص وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، على حضور مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة صن داونز المرتقبة.

قبل 24 ساعة من قرعة أمم 2019 ..تعرف على تصنيف المنتخبات ومواجهة محتملة بين مصر و الجزائر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- عن التصنيف النهائى و الأخير قبل 24 ساعة من إجراء قرعة أمم أفريقيا 2019 غداً ، تحت سفح الأهرامات ، وجاء التصنيف كالتالي :

مستشفى الأهلى..إصابة نيدفيد بمزق في غضروف الركبة

كشفت الأشعة التي أجراها كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن إصابته بتمزق في غضروف الركبة، تعرض لها أثناء مباراة مصر المقاصة، أمس.

فيديو.. خربين يغيب عن بيراميدز أمام الأهلى بعد الطرد فى مباراة الاتحاد

تلقى النجم السورى عمر خربين لاعب بيراميدز البطاقة الصفراء الثانية "طرد" من مباراة الاتحاد السكندرى، فى الدقيقة 54 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يغرم النقاز بعد طرده أمام المصرى

قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس تطبيق لائحة العقوبات على التونسي حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق بتغريمه ماديا، بعد طرده في لقاء المصرى فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى الممتاز، والتي أقيمت على ملعب الجيش الثالث بالسويس والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف.