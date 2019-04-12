شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة لجهاز المنتخب: طلباتكم أوامر استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة رسالة الى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري طالبه فيها بوضع كافة مطالبه الخاصة بالمعسكر المقبل قبل اجتماع مجلس الإدارة المقبل وعقب انتهاء القرعة مباشرة، مشددًا على أنه يوافق وبشكل كامل على كافة المباريات التى يحتاجها الجهاز الفنى سواء تم اعتمادها فى الأجندة الدولية من عدمه.

أضاف هاني أبوريدة للمدير الفنى أن هدف مجلس إدارة الجبلاية هو التتويج بالبطولة لتحقيق حلم الملايين من المصريين بالتأهل للمباراة النهائية ورفع الكأس فى ظل الدعم الكبير من الدولة لإنجاح البطولة.