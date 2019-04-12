شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يعود من سلوفاكيا اليوم بعد خوض وديتين استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم بعثة منتخب الصالات قادمة من سلوفاكيا، بعد إقامة معسكر هناك وخوض مباراتين وديتين انتهت الأولى بخسارة الفراعنة قبل أن يتعادلون فى الودية الثانية 3-3، في إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المُقرر اقامتها بالمغرب والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020.

وكان منتخب الصالات بقيادة هشام صالح، سافر إلى سلوفاكيا الأحد الماضي بـ14 لاعبا، هم:- جمال عبدالناصر وعبدالرحمن عباس ورجب رمضان ومصطفي عيد وأحمد عبدالقادر والمعتز بالله سامي وإبراهيم مجدي ومحمد منصور وصلاح حسني ويوسف محسن ومحمد أحمد السيد ومؤمن حمدان ومصطفي عبدالمجيد ومحمد سعيد.