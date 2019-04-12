شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 11 / 4 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ومنها خسارة الزمالك أمام المصري 1 / 2 ، وبيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري ويتساوي مع الزمالك فى النقاط

المصرى يفوز على الزمالك بعد غياب 442 يومًا

http://www.youm7.com/4203839

عاد المصرى لتحقيق الفوز على الزمالك بعد غياب 442 يومًا وذلك بالتغلب اليوم على الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز، تقدم الثنائى إسلام أبو سليمة وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

فيديو.. بيراميدز يغتال أحلام الإسكندرانية بثلاثية مثيرة ويتساوى مع الزمالك

http://www.youm7.com/4203948

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيديو .. المقاولون يفوز على حرس الحدود 1 / 0

http://www.youm7.com/4203965

حقق فريق المقاولون العرب فوز هام على حرس الحدود 1 / 0 فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 محتلاً المركز الخامس فى جدول الترتيب ويتوقف رصيد الحدود عند النقطة 29 محتلاً المركز الـ13.

الزمالك يتعرض لأول هزيمة محلية بعد 227 يوما من موقعة النجوم

http://www.youm7.com/4203835

Advertisements

تعد هزيمة الزمالك أمام المصرى أول هزيمة محلية للفريق الأبيض منذ 227 يوم حيث كانت الخسارة الأولى للفريق الأبيض فى النسخة الحالية من الدورى أمام النجوم إف سى، فى الأسبوع الرابع بالدورى بهدف سجله صلاح أمين ومنذ ذلك التوقيت فى 27 أغسطس من العام الماضى لم يتعرض الفريق الأبيض لأي خسارة محلية قبل أن يلحق به المصرى الهزيمة الثانية فى النسخة الحالية من الدورى.

رسميا ... طنطا يصعد للدوري الممتاز بعد الفوز علي سيدي سالم

http://www.youm7.com/4203607

نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب الهبوط في الموسم الماضي وذلك بعد الفوز علي سيدي سالم بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت بإستاد كفر الشيخ ضمن مباريات الجولة قبل الاخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

قبل 24 ساعة من قرعة أمم 2019 ..تعرف على تصنيف المنتخبات ومواجهة محتملة بين مصر و الجزائر

http://www.youm7.com/4203632

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- عن التصنيف النهائى و الأخير قبل 24 ساعة من إجراء قرعة أمم أفريقيا 2019 غداً ، تحت سفح الأهرامات ، وجاء التصنيف كالتالي :

مستشفى الأهلى..إصابة نيدفيد بمزق في غضروف الركبة

http://www.youm7.com/4203729

كشفت الأشعة التي أجراها كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن إصابته بتمزق في غضروف الركبة، تعرض لها أثناء مباراة مصر المقاصة، أمس.