موعد مشاهدة قرعة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لقرعة كأس إفريقيا

إليكم موعد مشاهدة قرعة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، كما سنقدم لكم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لقرعة كاس إفريقيا 2019 اليوم الجمعة الموافق ل 12 ابريل 2019، والتي ستجرى في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي سيتم التعرف من خلالها على مجموعات كاس افريقيا 2019، حيث قرعة كاس الأمم الإفريقية 2019، ستعرف مشاركة اربعة وعشرون منتخب للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية.

توقيت قرعة كاس الأمم الإفريقية اليوم

بداية متابعة قرعة كاس الأمم الإفريقية 2019 اليوم، سيكون ابتداء من الساعة السادسة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السابعة من مساء اليوم، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة الثامنة من ليلة اليوم،بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس إفريقيا 2019

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة كاس الأمم الإفريقية مجانا اليوم الجمعة، ستكون هي قناة أون سبورت الرياضية المصرية المفتوحة، التي أعلنت أنها ستعرض متابعة أحداث قرعة كأس إفريقيا اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن تقوم قناة اون سبورت، بتغطية رائعة للأحداث قرعة كأس إفريقيا اليوم.

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