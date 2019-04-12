شرطة ميرسيسايد تعلن.. أول إجراء ضد مرتكبي جريمة العنصرية ضد صلاح

كتب - هادي المدني: أصدرت شرطة ميرسيسايد اليوم الخميس بيانًا بشأن قيام من الأشخاص منسوبين لجماهير تشيلسي الانجليزي بهتاف عنصري ضد محمد صلاح جناح ليفربول. وقال المتحدث باسم شرطة ميرسيسايد اليوم الخميس: "تقوم شرطة ميرسيسايد اليوم بالتحقيق بشأن قيام مجموعة من المتجاوزين بنشر تغريدة تتعلق بلاعب في ليفربول." وقامت الجماهير التابعة لنادي تشيلسي قبل مباراة سلافيا براغ في الدوري الأوروبي بنشر فيديو قالت فيه "صلاح انتحاري".

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