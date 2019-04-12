حازم إمام يوجه رسالة لـ«جروس» بعد خسارة الزمالك من المصري ... فيديو

محمود معوض
قال حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري: إن هزيمة الزمالك أمس أمام المصري بهدفين مقابل هدف، ليست نهاية الكون والدوري ما زال في الملعب.
وأضاف "إمام" عبر قناة "أون سبورت": "خسارة الزمالك أمام المصري ليست نهاية الكون، هناك 9 مباريات متبقية بـ27 نقطة، ولكن يجب على جروس مدرب الزمالك أن يتفادى الأخطاء ويعالجها".
وتابع: "على جروس أن يستخدم سياسة التدوير، كان يجب عليه إشراك أيمن حفني بدلا من أوباما الذي تم استهلاكه بدنيا".
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