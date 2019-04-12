مواهب علي طريق الريال

ارتفعت قيمة رودريجو غوس اللاعب البرازيلي السوقية بنسبة 300٪، مما يجعله اللاعب الأسرع نموًّا في الوقت الحالي بالنسبة للسوق.

وبعد انتقاله للنادي الملكي في العام الماضي، سيلعب لـريال مدريد في الموسم المقبل، ليتم تقييمه من قبل زيدان، ووفقًا لموقع (TransferMarkt).

رودريجو جوس لاعب سانتوس يتصدر قائمة اللاعبين الواعدين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية بشكلٍ كبير،

حيث بلغت قيمته 30 مليون يورو، وقد فوجئ الكثيرون عندما تعاقد معه المارنجي في الموسم الماضي مقابل 45 مليون يورو بسبب صغر عمره، وفي هذا الموسم استطاع رودريجو تسجيل 9 أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة، يليه زانيولو اللاعب الواعد في روما والذيارتفعت قيمته أيضًا 30 مليون يورو.

وكذلك تضم القائمة لاعبيْن آخرين أسمهم مرتبط بالنادي الملكي، وهما إبراهيم دياز الذي تعاقد معه ريال مدريد في يناير وارتفعت قيمته 12 مليون يورو، بنسبة 240%، والاسم الآخر هو إيدير ميليتاو والذي تعاقد معه الميرينجي مؤخرًا وسينضم لصفوف الفريق في الموسم المقبل، تعاقد معه ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو، والآن قيمته ارتفعت 30 مليون يورو، أي بنسبة 150٪ عن قيمته السابقة.