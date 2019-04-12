شريف عبد المنعم: تشجيع جماهير الأهلي الدافع الأكبر للعودة سريعا من الإصابة .. فيديو

قال شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، إنه استطاع العودة من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده ضمن صفوف القلعة الحمراء بدعاء الوالدين.

وتابع عبد المنعم، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بتشجيع الجاهير استطاع العودة من جديدة وخاض فترة تأهيلية

صعبة.

وأضاف شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أنه في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة سجل هدف ثم استمر 5 سنوات في صفوف الفريق وحصد عدد من الألقاب مع القلعة الحمراء.