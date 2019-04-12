قال شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، إنه استطاع العودة من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده ضمن صفوف القلعة الحمراء بدعاء الوالدين.
وتابع عبد المنعم، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بتشجيع الجاهير استطاع العودة من جديدة وخاض فترة تأهيلية
وأضاف شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أنه في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة سجل هدف ثم استمر 5 سنوات في صفوف الفريق وحصد عدد من الألقاب مع القلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف عبد المنعم: تشجيع جماهير الأهلي الدافع الأكبر للعودة سريعا من الإصابة .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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