شريف عبد المنعم: «الأهلي معندوش حاجة يخسرها في مباراة صن داونز» .. فيديو

قال شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، إن الأهلي ليس لديه ما يخسره أمام صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة العودة بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة غدا السبت بعد الخسارة بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.
وتابع عبد المنعم، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق مطالب أن يتحمل مسئولية المباراةالمقبلة مع المفروض ألا يدخل شباك المارد الأحمر أي أهداف.
وكشف شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يخوض مباراة صن داونز المقبلة وهو متصدر مسابقة الدوري الممتاز بعد خسارة الزمالك أمام المصري بنتيجة 2-1.
وأكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن مباراة المقاصة السابقة في الدوري
واستطرد نجم الاهلي السابق، أن هزيمة الأهلي من صن داونز الجنوب إفريقي تعتبر خيانة مع سيطرة حالة من الإرهاق العام في تلك المباراة موضحا أن الأهلي مطالب بعدم استقبال أي أهداف في لقاء العودة امام صن دوانز.
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