قال شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، إن فريق نادي الزمالك قادر على تخطي عقبة المباراة المقبلة مع «حسنية أغادير»، يوم الأحد، في الكونفدرالية ،بعد التعادل في مبارة الذهاب.
وأضاف عبدالمنعم، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى
كانت هذه تفاصيل خبر شريف عبدالمنعم: الزمالك يمتلك لاعبين قادرين على تخطي عقبة «حسنية أغادير».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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