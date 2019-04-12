شريف عبدالمنعم: الزمالك يمتلك لاعبين قادرين على تخطي عقبة «حسنية أغادير».. فيديو

قال شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، إن فريق نادي الزمالك قادر على تخطي عقبة المباراة المقبلة مع «حسنية أغادير»، يوم الأحد، في الكونفدرالية ،

بعد التعادل في مبارة الذهاب.

وأضاف عبدالمنعم، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى

البلد، قائلا: «لاعبو الزمالك قادرين على تخطي عقبة حسنية أغادير بعد التعادل»، متابعا: «لاعبو أغادير حريفة لكن غير مقلقين.. والزمالك يقدر يعوض التعادل لأنه أقوى ويملك أطراف قوية تقدر تلعب عرضيات قوية».