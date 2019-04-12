إبراهيم عثمان يعد شباب الإسماعيلي 99 بمكافآت خاصة في حالة حصد اللقب

أشاد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة بالنتائج المميزة التى يحققها فريق شباب الدراويش مواليد ٩٩ وتصدرهم لمسابقة دورى الجمهورية واقترابهم من الفوز باللقب. وأكد عثمان أن الجيل الحالى من اللاعبين يؤكد أن مدرسة الدراويش قادرة على إخراج جيل جديد يعود بالقلعة الصفراء لسابق عهدها فى حصد الألقاب والمنافسة على البطولات المحلية و القارية. يعود بالقلعة الصفراء لسابق عهدها فى حصد الألقاب والمنافسة على البطولات المحلية و القارية. أضاف عثمان أنه منذ توليه رئاسة النادى مرة أخرى وهو يسعى لإعادة الاهتمام بقطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول بلاعبين مميزين تربوا على الانتماء لناديهم وتقديم كرة القدم التى يتميز بها فريق الإسماعيلى على مر العصور. وشدد رئيس النادى على أن فريق الشباب مواليد ٩٩ هو مشروع النادى الإسماعيلي الذى سيظل يدعم الفريق الأول بلاعبين مميزين لفترات طويلة دون تكبد خزينة النادى أموال كبيرة فى استقدام لاعبين ليسوا على المستوى المطلوب. فى النهاية وعد عثمان أعضاء الفريق وجهازهم الفنى بمكافأت كبيرة فى حالة الفوز بالمباراة القادمة وحصد لقب البطولة.

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