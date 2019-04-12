قال شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، إن فريق النادي الأهلي لم يستعد جيدا لمباراته أمام صن داونز، والتي نتجه عنها خسارة بخمسة أهداف مقابللا شيء.
وأضاف عبدالمنعم، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، قائلا:
كانت هذه تفاصيل خبر شريف عبدالمنعم: الأهلي اتخطف في مباراة «صن داونز».. والجهاز الفني أصابة الشلل.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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