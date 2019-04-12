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شريف عبدالمنعم: الأهلي اتخطف في مباراة «صن داونز».. والجهاز الفني أصابة الشلل.. فيديو

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قال شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، إن فريق النادي الأهلي لم يستعد جيدا لمباراته أمام صن داونز، والتي نتجه عنها خسارة بخمسة أهداف مقابل

لا شيء.

وأضاف عبدالمنعم، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، قائلا:

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«الأهلي لم يحضر لمباراة صن داونز جيدا، ودخل بأكثر من سيناريو»، متابعا: «يوم كبيس في تاريخ الأهلي.. الأهلي اتخطف في مباراة صن داونز، والجهاز الفني أصابة الشلل، واللاعب فقد الثقة في زملائه».

 

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