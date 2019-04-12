إبراهيم عثمان يهنئ يد الإسماعيلي بالصعود للممتاز

قدم المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى ، التهنئة لفريق كرة اليد الذي استطاع الصعود للدورى الممتاز بعد غياب طويل.

وأضاف بأن كل لاعب لم يقصر وبذل أقصى ما لديه فى الملعب من أجل العودة للممتاز من جديد بجانب تصدر الدورة المجمعة وتحقيق انتصارات بفارق كبير على المنافسين.

وأشار رئيس النادى الإسماعيلى إلى أنه يهتم بكل الألعاب الرياضية بالنادى ولا يقتصر الاهتمام على قطاع كرة القدم فقط، مشددا على أن كل متميز ستتم مكافآته من أجل زرع حافز التألق ورفع اسم النادى عاليًا.

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وأوضح عثمان بأنه يتابع عن كثب كل ما يدور عن الأنشطة الرياضية بالنادى

مؤكدا على حدوث طفرة فى الألعاب الفردية والجماعية ببطولات الجمهورية.

وأتم الناظر بأن مجلس الإدارة سيقوم بتوفير كافة الامكانات التى تكفل اجادة هذا الفريق بالدورى الممتاز وتقديم أفضل النتائج ومزاحمة فرق القمة والصعود لدورى المحترفين والمنافسة على التتويج بالألقاب.

يذكر أن فريق كرة اليد قد تم ايقاف نشاطه منذ فترة قبل أن يتم اعادة تشكيله فى عهد مجلس الإدارة الحالى الذى يترأسه المهندس إبراهيم عثمان.