رئيس نادي طنطا: المنافسة في الممتاز «ب» شرسة وسنبقي على أيمن المزين بعد صعود الفريق .. فيديو

قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إن المنافسة صعبة في القسم الثاني من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز، والذي تحقق للفريق للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

وأضاف عريبي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»،

أن المنافسة في الدوري الممتاز «ب» لا يقل شراسة عن الدوري الممتاز خاصة وأن مجموعته تضم أندية كبيرة جماهيرية.

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وكشف فايز عريبي، رئيس نادي طنطا أن الفريق نجح في حصد بطاقة الصعود للدوري

الممتاز بعد الفوز على سيدي سالم بهدفين دون رد الخميس، ضمن مباريات الأسبوع 25 بدوري القسم الثاني.

وأكد رئيس نادي طنطا أن الفريق للنادي مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز خاصة وأنه يمتلك لاعبين يمتلكون خبرة، ونجح أيمن المزين المدير الفني في تحقيق الفارق مع اللاعبين، مؤكدا أنه سيستمر في قيادة الفريق في الدوري الممتاز.