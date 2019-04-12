قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إن المنافسة صعبة في القسم الثاني من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز، والذي تحقق للفريق للمرة الخامسة عشر في تاريخه.
وأضاف عريبي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»،أن المنافسة في الدوري الممتاز «ب» لا يقل شراسة عن الدوري الممتاز خاصة وأن مجموعته تضم أندية كبيرة جماهيرية.
وكشف فايز عريبي، رئيس نادي طنطا أن الفريق نجح في حصد بطاقة الصعود للدوري
وأكد رئيس نادي طنطا أن الفريق للنادي مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز خاصة وأنه يمتلك لاعبين يمتلكون خبرة، ونجح أيمن المزين المدير الفني في تحقيق الفارق مع اللاعبين، مؤكدا أنه سيستمر في قيادة الفريق في الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي طنطا: المنافسة في الممتاز «ب» شرسة وسنبقي على أيمن المزين بعد صعود الفريق .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.