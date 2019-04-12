باهر المحمدي مستعد لمواجهة المصري

أكد الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى على جاهزية باهر المحمدى قلب الدفاع فى مواجهة المصرى البورسعيدى. ويلتقى الدراويش والفريق البورسعيدى فى ديربى القنال الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدورى المصري. وأشار عبد العزيز إلى أن أسامة إبراهيم ظهير الفريق بدأ فى استعادة جاهزيته وهناك فرص كبيرة للحاقه بلقاء الأحد. وأكمل بأن إبراهيم يعانى من تمزق مضاعف بالعضلة الخلفية والتى كانت تستوجب حصوله على فترة راحة.

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