رسائل لوم من زكريا ناصف لـ "أجيري": اختياراتك للاعبين تخلي الناس تشك

وجه الكابتن زكريا ناصف، اللوم لـ «أجيري»، المدير الفني للمنتخب الوطني، لعدم استعانته بهداف الدوري، أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، في صفوف

المنتخب.

وأضاف ناصف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «أي لاعب أداؤه جيد في

الدوري، ولديه خبرات وقدرات يجب أن ينضم للمنتخب على طول، بغض النظر عن سنه»، متابعا: «ألوم أجيري لأنه يستعين بلاعبين مش بيلعبوا في المباريات.. اختياراته عليها جدل وتخلي الناس تشك».