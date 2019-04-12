رسائل لوم من زكريا ناصف لـ "أجيري": اختياراتك للاعبين تخلي الناس تشك

وجه الكابتن زكريا ناصف، اللوم لـ «أجيري»، المدير الفني للمنتخب الوطني، لعدم استعانته بهداف الدوري، أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، في صفوفالمنتخب.
وأضاف ناصف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «أي لاعب أداؤه جيد في
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