رياضة | عاجل.. باكماني يتحدث عن رسالة "الانتقام" التي أرسلها للأهلي بعد فضيحة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باكماني يتحدث عن رسالة "الانتقام" التي أرسلها للأهلي بعد فضيحة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب باكماني نجم صن داونز الجنوب أفريقي عن سعادته بتسجيله لهدف في مرمى الأهلي في مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا وأكد أنه وجه رسالة للأهلي بأنهم تخلوا عن لاعب جيد.

وقال باكماني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"لدينا فريق جيد وجهاز فني جيد ونتوقع أن يضغط علينا الأهلي ولكننا سنتمكن من التسجيل والصعود للدور المقبل".

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وعن تسجيله في مباراة العودة، قال باكماني :"هذا يعتمد على المباراة".

واختتم باكماني تصريحاته قائلاً :"سعيد بتسجيلي في الأهلي وأرسلت لهم رسالة أنهم تخلوا عن لاعب جيد".