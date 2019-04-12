رياضة | عاجل.. تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز بأن الفوز على الأهلي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يصعب من مواجهة العودة المرتقبة غدا السبت.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة على الأهلي وهذا يصعب مباراة العودة".

وأضاف :"اتوقع ان يقدم الأهلي مباراة جيدة ولدينا طريقة اللعب المضاد أمامه في حالة إذا فتح خطوطه".

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وتابع :"مباراة العودة كل شئ فيها متوقع ومباراة الزمالك في 2016 تختلف عن مواجهتنا للأهلي هذا العام كما أن الزمالك في ذلك الوقت يختلف عن الزمالك حاليا وليس لدي فكرة عن الأهلي في 2016".

وعن رغبته في قيادة الأهلي أو الزمالك، اختتم موسيماني تصريحاته قائلاً :"الأهلي والزمالك يتعاقدان مع مدربين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وأنا مدرب جنوب أفريقي وطني والفرق واضح".