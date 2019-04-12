رياضة | موعد قرعة كأس أمم أفريقيا بحسب توقيت مكة المكرمة وتونس ومصر والجزائر والمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة كأس أمم أفريقيا بحسب توقيت مكة المكرمة وتونس ومصر والجزائر والمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم الجمعة 12 أبريل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك في نسحتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر بعد أن كانت مقرّرة في الكاميرون خلال شهر يونيو المقبل.

وسوف يكون موعد قرعة بطولة الأمم الأفريقية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستبدأ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

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وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وسوف تذاع قرعة بطولة الأمم الأفريقية على قناة أون سبورت الرياضية عبر قمر النايل سات، وأيضا ستذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية الإخبارية عبر قمري النايل سات والعرب سات.