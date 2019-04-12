رياضة | ريال مدريد يبدأ أولى خطوات "تطفيش" نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبدأ أولى خطوات "تطفيش" نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز حدد سعر نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد حدد سعر بيع جاريث بيل بـ 130 مليون يورو.

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وقررت إدارة ريال مدريد الاستغناء عن خدمات جاريث بيل للاستفادة من قيمة بيعه في تمويل صفقات النادي الجديدة.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع صفقات قوية هذا الصيف أبرزها، إيدين هازارد لاعب تشيلسي، ولاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، ومهاجم باريس سان جيرمان الشاب كيليان مبابي.