رياضة | موعد مباراة الهلال والهلال اليوم 12-4-2019 في دوري الأمير محمد بن سلمان (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والهلال اليوم 12-4-2019 في دوري الأمير محمد بن سلمان (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة" في جدة مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال وأهلي جدة مساء اليوم الجمعة 12/4/2019.

وتأتي مباراة الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعد تلك الظواجهة مهمة لكلا الفريقين.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مدينة القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة و9:46 بتوقيت دولة الإمارات.

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ويحتل نادي الهلال حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي ويتواجد في رصيده 60 نقطة أما الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبدالشافي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على الشباب برباعية نظيفة أما الهلال يأتي من فوز بشق الأنفس على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وستكون مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي مذاعة عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.