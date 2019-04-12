رياضة | عاجل.. الأهلي يستعين بـ"الداهية" من أجل إنقاذ الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يستعين بـ"الداهية" من أجل إنقاذ الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التفاوض مع المدير الفني السابق للمارد الأحمر، البرتغالي مانويل جوزيه، من أجل العودة من جديد ولو بشكل مؤقت.

وجاء تكليف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتفاوض مع جوزيه من أجل تدريب الأهلي بشكل مؤقت لنهاية الموسم فقط خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني الحالي بعد الخسارة المذلة من صن داونز الجنوب إفريقي والاقتراب من توديع البطولة رسمياً قبل لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

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ورحب جوزيه بتدريب الأهلي بشكل مؤقت على أن يستعين بمدرب مصري من بين عماد النحاس وعلاء ميهوب للعمل في منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد عند إقالة لاسارتي.

وخسر النادي الأهلي بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.