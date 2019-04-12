رياضة | زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بهذا القرار!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بهذا القرار! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أمس الخميس، أن إدارة ريال مدريد تنوي تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة خلال فترة الميركاتو الصيفي القادمة وتلبية جميع طلبات الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن زيدان قد منح اللاعبين فرصة قبل اتخاذ قراره النهائي بخصوص الراحلين عن السانتياجو برنابيو ومن بينهم الإسباني إبراهيم دياز الذي انضم للملكي في الشتاء قادماً من مانشستر سيتي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن دياز أصبح أول الراحلين عن ريال مدريد في الصيف المقبل ويمكن أن يكون على سبيل الإعارة حال انضمام مهاجم كبير لقيادة خط هجوم الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دياز قد نال إعجاب زيدان وسيحاول أن يضمه للتشكيل الأساسي في المباريات القادمة.