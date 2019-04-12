رياضة | نائب برلمانى يحصل على موافقة وزير الشباب لـ"تنجيل" ملاعب ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب برلمانى يحصل على موافقة وزير الشباب لـ"تنجيل" ملاعب ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمود عزت أبو عزوز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف عن شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك لقيامه بالموافقة على تنجيل العديد من الملاعب بالأندية ومراكز الشباب بمحافظة بنى سويف .

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وقال محمود عزت ابو عزوز لـ"الخليج 365 الرياضي": "تقدمت بطلب لوزير الشباب والرياضة للموافقة على تنجيل ملعب نجيل طبيعى قانونى وملعب خماسي نجيل صناعى بنادى الشبان المسلمين بمحافظة بنى سويف وكذا طلب الموافقة على تنجيل ملعب نجيل طبيعى وملعب خماسي نجيل صناعى بنادى بنى سويف الرياضي".

وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة أفادت أنه تم دراسة الموضوع مع جهة الاختصاص ( الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى ) والتى أفادت بأنه تم إسناد تلك العمليات لإحدى الجهات السيادية بتاريخ 24 /3/2019 وجارى التنفيذ".