رياضة | موعد قرعة أمم إفريقيا 2019 اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة أمم إفريقيا 2019 اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الجمعة قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والتي تقام على سفح الأهرامات لمعرفة المجموعات الستة التي ستتنافس على البطولة التي تقام في مصر شهر يونيو المقبل.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الطريقة التي إعتمد بها الكاف التصنيف الرسمي لمنتخبات كأس أمم أفريقيا بالإضافة إلى موعد القرعة والقنوات الناقلة لها.

وكان الإتحاد الأفريقي قد أعلن بشكل رسمي تصنيف المنتخبات المشاركة في الكان 2019 قبل إجراء القرعة حيث تم وضع بعض التغييرات بعض إقتراحات من اللجنة الفنية.

وجاء التصنيف الجديد وفق التعديلات على النحو التالي:-

•التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس – المغرب

•التصنيف الثاني: الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا – الجزائر.

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•التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.

•التصنيف الرابع: زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.

توقيت قرعة كأس الأمم الأفريقية

تبدأ القرعة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة للقرعة

تنقل القرعة حصرياً وعلى الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورت إتش دي ويسبقها كلمة لهاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي.