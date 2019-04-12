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رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 12/4/2019 والقنوات الناقلة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 12/4/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 12/4/2019 عدداً من المباريات في مختلف البطولات حول العالم لهذا نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد اليوم والقنوات الناقلة لها.

 

- الدوري الانجليزي:

ليستر سيتي × نيوكاسل يونايتد: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

 

- الدوري السعودي:

القادسية × التعاون: اليوم في تمام الساعة الـ6:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport ودوري بلس

 

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أحد × الفيحاء: اليوم في تمام الساعة الـ6:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport ودوري بلس

 

الوحدة × الفيصلي: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport ودوري بلس

 

الأهلي × الهلال: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport ودوري بلس

 

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سموحة × الانتاج الحربي: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل

 

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