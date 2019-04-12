رياضة | تعليق ناري من نجم برشلونة المنتظر بشأن رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم برشلونة المنتظر بشأن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فرينكي دي يونج، نجم وسط أياكس أمستردام، بما قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس خلال مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 في هولندا حيثُ أحرز كريستيانو رونالدو هدف السيدة العجوز.

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وقال دي يونج، في تصريحاته لموقع "جول": "نعلم جميعاً أنه حين يحصل رونالدو على الكرة داخل منطقة الجزاء وخصوصاً إن كانت رأسيه فهو غالباً سوف يسجل".

وتابع لاعب برشلونة الجديد: "هو يفعل الأمر نفسه منذ نحو 15 عاما، لذا فهذه مهارة قياسية بالنسبة له، إنها مهارة رائعة، وليست تلك التي لا تجعلني أستمتع بمشاهدتها، أنا أنحني لهذه المهارة".