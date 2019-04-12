انت الان تتابع العناية الإلهية تنقذ حكام مباراة الزمالك والمصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

أنقذت العناية الإلهية طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري من كارثة محققة، حيث تعرض بعض افراد طاقم التحكيم لحادث سير أثناء عودتهم إلى القاهرة، عقب انتهاء اللقاء الذى جمع بين الفريقين مساء الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى برئاسة عصام عبد الفتاح، قد أسندت مهمة إدارة لقاء المصرى والزمالك الى طاقم تحكيم مكون من محمد عادل حكما، وتحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال حكمين مساعدين، وصبرى ابراهيم حكما رابع.

وأعلن الحكم المساعد طارق مجدي، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، تعرضه لحادث هو وطاقم التحكيم وقال: «الحمد لله ربنا كبير، النجاة من الموت أنا وصبري ومايو أثناء العودة من السويس ماتش المصري والزمالك». أحرز هدف التقدم للمصري إسلام أبو سليمة في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ثم أضاف

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