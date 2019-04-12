انت الان تتابع الدورى الأوروبى.. أرسنال يتخطى نابولى بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
حقق فريق أرسنال الإنجليزى فوز ثمينًا على نظيره فريق نابولى الإيطالى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء اليوم على إستاد الإمارات تحت قيادة الحكم ألبيرتو أونديانو مالينكو ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى من بطولة الدورى الأوروبى، على أن تقام مباراة الإياب ، مساء الخميس من الأسبوع المقبل على ملعب سان باولو، افتتح آرون رامزى التهديف للجانرز فى الدقيقة 15 من أحداث الشوط اللقاء، وضاعف كاليدو كوليبالى النتيجة لأصحاب الأرض بعد تسجيل هدف بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 25.
المباراة بدأت قوية وسريعة من لاعبى الفريقين، حيث حاول أصحاب الأرض فرض كلمتهم وأسلوبهم على الضيوف، الأمر الذى تحقق سريعا، من خلال تسجيل آرون رامزى الهدف الأول فى الدقيقة 15، قبل أن يضاعف النتيجة للجانرز مدافع فريق نابولى السنغالى كوليبالى من خلال احراز هدف بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 25. وفى اطار منافسات
المباراة بدأت قوية وسريعة من لاعبى الفريقين، حيث حاول أصحاب الأرض فرض كلمتهم وأسلوبهم على الضيوف، الأمر الذى تحقق سريعا، من خلال تسجيل آرون رامزى الهدف الأول فى الدقيقة 15، قبل أن يضاعف النتيجة للجانرز مدافع فريق نابولى السنغالى كوليبالى من خلال احراز هدف بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 25.
وفى اطار منافسات الجولة ذاتها ، اكتسح فريق بنفيكا البرتغالى نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت الألمانى بأربعة اهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب النور، أحرز رباعية أصحاب الأرض جواو فيليكس "هاتريك" فى الدقائق ( 21 ، 43 ، 54)، وروبن دياز هدف فى الدقيقية 50، بينما أحرز هدفا الضيوف لوكا جوفيتش فى الدقيقة 40، وباسبينسيا فى الدقيقة 72.
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