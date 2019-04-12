ضيوف وحاجي وجمعة.. 13 نجما يحضرون قرعة الـ«كان»

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تحرير:أحمد سعيد ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
وائل جمعة
في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، يحتضن سفح الأهرامات حفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم فى نسختها الـ32 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة هاني أبو ريدة بالتنسيق مع الكاف، برنامجا خاصا لفعاليات سحب القرعة حتى تخرج فى أبهى صورة. من المقرر أن تبدأ قرعة كأس أمم إفريقيا بعزف النشيد الوطنى لمصر والنشيد الخاص بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم ثم كلمة رئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس الاتحاد المصرى وكلمة أخرى لمندوب الدولة، ولنتزيد مدة الحفل الفنى عن 8 دقائق.
ويتضمن الحفل عرضا ضوئيا مبهرا بشاشات عملاقة في مكان إقامة القرعة، كما يتضمن 3 كلمات رسمية لهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي بجانب كلمة لممثل الدولة المصرية، والتي من المتوقع أن يلقيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ونشرت اللجنة المنظمة
ويتضمن الحفل عرضا ضوئيا مبهرا بشاشات عملاقة في مكان إقامة القرعة، كما يتضمن 3 كلمات رسمية لهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي بجانب كلمة لممثل الدولة المصرية، والتي من المتوقع أن يلقيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ونشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية فيديو حددت فيه الحاضرين وهم: مصطفى حاجي، نجم المغرب السابق، وكالوشا بواليا، نجم زامبيا السابق، والحاج ضيوف، وأليو سيسيه، نجما السنغال السابقان، وإيمانويل أمونيكي، نجم نيجيريا السابق، وأحمد حسن، ووائل جمعة، نجما منتخب مصر السابقان، وأنطونيو بيل، وريجوبرت سونج، نجما الكاميرون السابقان، وطارق دياب، نجم تونس السابق، وكلارينس سيدورف، نجم هولندا السابق، ورفيق صيفي، نجم الجزائر السابق ونور الدين نايبت، نجم المغرب السابق.
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