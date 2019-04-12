انت الان تتابع ضيوف وحاجي وجمعة.. 13 نجما يحضرون قرعة الـ«كان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

وائل جمعة

في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، يحتضن سفح الأهرامات حفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم فى نسختها الـ32 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة هاني أبو ريدة بالتنسيق مع الكاف، برنامجا خاصا لفعاليات سحب القرعة حتى تخرج فى أبهى صورة. من المقرر أن تبدأ قرعة كأس أمم إفريقيا بعزف النشيد الوطنى لمصر والنشيد الخاص بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم ثم كلمة رئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس الاتحاد المصرى وكلمة أخرى لمندوب الدولة، ولنتزيد مدة الحفل الفنى عن 8 دقائق.

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ويتضمن الحفل عرضا ضوئيا مبهرا بشاشات عملاقة في مكان إقامة القرعة، كما يتضمن 3 كلمات رسمية لهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي بجانب كلمة لممثل الدولة المصرية، والتي من المتوقع أن يلقيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ونشرت اللجنة المنظمة