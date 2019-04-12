الامارات | ماكسيم بطل «دولية دبي للشطرنج» بكسر التعادل

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكسيم بطل «دولية دبي للشطرنج» بكسر التعادل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الأستاذ الدولي الكبير، الروسي ماكسيم ماتلاكوف، بلقب بطولة دبي الدولية للشطرنج، المقامة على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، متفوقاً بفارق كسر التعادل، بعد أن تعادل مع ثمانية لاعبين، بسبع نقاط لكل منهم.
وكانت النسخة الـ21 من البطولة دبي قد أسدل الستار على منافساتها أول من أمس، بمشاركة 162 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، وبلغت جوائزها المالية 50 ألف دولار.
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