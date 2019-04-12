الامارات | اختباران صعبان للحمرية والعروبة في دوري «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن اختباران صعبان للحمرية والعروبة في دوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الحمرية اليوم ضيفا على مسافي، بينما يواجه العروبة مضيفه العربي الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء ضمن الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وتقام اليوم ايضا مباراة ثالثة تجمع بين دبا الحصن والتعاون.

وتزيد صعوبة المباراتين بالنظر إلى حاجة الحمرية والعروبة لنتيجتيهما وكذلك كون مسافي والعربي فريقين عنيدين جدا خاصة على ملعبيهما، إذ يبلغ رصيد العروبة 30 نقطة في الوصافة، خلف المتصدر خورفكان (32 نقطة)، بينما يبلغ رصيد الحمرية 28 نقطة في المركز الثالث، وهو نفسه رصيد حتا صاحب المركز الرابع، بينما يحل دبا الحصن خامسا بـ 25 نقطة.

ويحتاج الحمرية للفوز بجميع المباريات الثلاث المتبقية له في الدوري، ليتأهل بدون النظر إلى الحسابات الأخرى، اذ سيلغ النقطة 37 بينما يحتاج العروبة لفوزين احدهما على الحمرية، وتعادل لضمان الصعود.

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في المقابل سيكون مطلوبا من حتا الفوز بجميع مبارياته، ومنها لقاء خورفكان غدا، وان يخسر الحمرية والعروبة مباراة واحدة على الأقل حتى يتأهل.

وكان مجلس ادارة الحمرية قد اقال مدربه السابق سليمان البلوشي واسند مهمة تدريب الفريق الاول لمدرب فريق الشباب محمد اسماعيل، الذي ستكون مباراة مسافي اختباره الاول.

بالمقابل يبحث العربي عن نتيجة ايجابية يداوي بها جراح الخسارة السابقة امام التعاون بخمسة اهداف لهدفين مما يصعب عليه المهمة.