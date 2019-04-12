الامارات | دبا والفجيرة في حوار «القاع»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا والفجيرة في حوار «القاع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريقا دبا والفجيرة عن فوز بـ«ست نقاط» بين فريقين يعانيان في قاع دوري الخليج العربي، إذ يحتل دبا المركز الأخير بثماني نقاط، وبات أبرز المرشحين للهبوط، بينما يحتل الفجيرة المركز 12 بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز قبل الأخير فريق الإمارات.

ويسعى كل طرف إلى تحقيق الفوز، خصوصاً أنه سيكون على حساب منافس مباشر له في صراع البقاء ضمن الجولة 20 للدوري. ويعاني الفريقان الغيابات، حيث سيغيب عن «الذئاب» ثلاثة لاعبين هم: محمد خلفان والفرنسي كوسوكو، وفهد سبيل، بينما يغيب عن فريق دبا المغربي إدريس فتوحي.

وتبدو ظروف الفجيرة أفضل نوعاً ما بسبب فارق النقاط الست مع دبا، لكنه لايزال في دائرة الخطر، لأن فريقين سيهبطان إلى «الهواة». ويعوّل مدرب دبا، محمد الخديم، على خوض المباراة من دون ضغط نفسي، وقال في المؤتمر الصحافي: «إنه أوصى اللاعبين بضرورة استحضار الروح القتالية العالية خلال المباراة».

في المقابل، يأمل مدرب الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، أن يواصل تقديم المردود الفني الطيب الذي قدمه أمام كلباء، وأن يحقق فوزه الأول بعد كسر سلسلة الهزائم السبع المتتالية بالتعادل في الجولة الماضية.

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مهند خميس: الفجيرة سيقاتل من أجل النقاط

أكد لاعب الفجيرة، مهند خميس، أن فريقه جاهز للمباراة، وأنه «سيقاتل في المباراة من أجل نيل نقاطها كاملة». وأضاف في المؤتمر الصحافي: «سنلعب 90 دقيقة كاملة بكل تركيز».

وأوضح أن «المباراة أمام دبا مهمة وقوية»، معبّراً عن سعادته للثقة العالية التي منحها له المدرب مسفر، متمنياً أن يسهم في نيل الفريق للنقاط.

يغيب عن دبا إدريس فتوحي، وعن الفجيرة محمد خلفان والفرنسي كوسوكو وفهد سبيل.

يحتل دبا المركز الأخير في الدوري بـ8 نقاط، مقابل 14 نقطة للفجيرة في المركز الـ12.