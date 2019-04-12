الامارات | 5000 بحار في سباق «مروح» للقوارب الشراعية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 بحار في سباق «مروح» للقوارب الشراعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبحر أكثر من 5000 مشارك، أمس، في فعاليات مهرجان الظفرة البحري في نسخته الـ11، الذي يستمر حتى 20 أبريل الجاري.

وقال المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات البحرية واليخوت، ماجد عتيق المهيري، لـ«الإمارات اليوم»: «تبلغ جوائز المهرجان 3.5 ملايين درهم، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز متميزة للفائزين، إذ تبلغ جائزة المركز الأول 200 ألف درهم، والثاني 170 ألف درهم، والثالث 150 ألف درهم».