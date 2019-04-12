الامارات | «الغربي» يحسم تحدي الخيول العربية في الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الغربي» يحسم تحدي الخيول العربية في الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز حصان «الغربي»، لمالكه سيف المزروعي، بالمركز الأول لشوط التحدي 1700 متر، في سادس سباقات الخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم في منطقة الظفرة، وحلّ «وناس الريف» لمالكه حمد المرر في المركز الثاني، وجاء «مجد» للمالك سهيل المزروعي ثالثاً. وفي الشوط الثاني (شوط الـ1400 متر) تمكن «هبايب»، للمالك سهيل المزروعي، من حصد المركز الأول، وحلّ «عبق» للمالك حمد الهاملي ثانياً، وجاء «فلت» للمالك محمد المنصوري ثالثاً. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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