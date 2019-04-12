الامارات | شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 15 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 15 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي تحت 15 سنة ببطولة دوري كرة القدم الموسم الحالي، وقبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، بعد فوزه على الحمرية بسبعة أهداف مقابل هدفين، ليكون اللقب الرابع للأكاديمية هذا الموسم.

وحسم «فرسان دبي» اللقب مبكراً، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مباراة واحدة، وأحرز الفريق 65 هدفاً، واستقبلت شباكه 15 هدفاً، إذ يتصدر قائمة هدافي شباب الأهلي والدوري، اللاعب هزاع فهد، برصيد تسعة أهداف.

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وقال مدير أكاديمية شباب الأهلي، الدكتور موسى عباس، لـ«الإمارات اليوم»: «إن أكاديمية شباب الأهلي تضم مجموعة رائعة من اللاعبين، الذين يشكلون مستقبل النادي في السنوات المقبلة».

وأضاف: «الفريق قدم مباريات قوية، واستحق اللقب بعدما تفوق في الجوانب كافة على جميع الفرق المشاركة في البطولة، من خلال تسجيله أكبر عدد من الأهداف، إلى جانب حصوله على لقب أقوى خط دفاع، وهداف البطولة، كما أن شباب الأهلي فاز في 17 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط».

اللقب هو الرابع لأكاديمية شباب الأهلي هذا الموسم