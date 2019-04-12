الامارات | تحدي ماراثون الدراجات المائية ينطلق في أبوظبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي ماراثون الدراجات المائية ينطلق في أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات ماراثون الدراجات المائية، المقرر أن يستمر نحو ساعة ونصف الساعة، على امتداد كورنيش أبوظبي ووصولاً إلى كاسر الأمواج (خط النهاية)، بمشاركة 17 متسابقاً.

وأكملت اللجنة المنظمة الإعداد والتجهيز من أجل المسابقة التي تنطلق في الثالثة والنصف بعد الظهر، خصوصاً مع توزيع البوابات الهوائية على مسار السباق حول الجزيرة، ووضع نقاط الإنقاذ والأمن المختلفة حول الجزيرة.