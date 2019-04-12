الامارات | سالمين خميس.. العلاج باليوغا

شكرا لقرائتكم خبر عن سالمين خميس.. العلاج باليوغا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس، عن ممارسته رياضة اليوغا، بنشره صورة له وهو يمارس طقوسها، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ غاب خميس عن مباريات فريقه الماضية بداعي الإصابة، واتبع أساليب عدة للعلاج وتقوية العضلات، منها الملاكمة، وأخيراً اليوغا.

هلال سعيد.. يروج لنهائي كأس زايد

بدأ قائد فريق العين والمنتخب الوطني سابقاً، هلال سعيد، الترويج لنهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، المقررة الأسبوع المقبل باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين. ونشر عبر حسابه على «سناب شات» طريقة شراء التذاكر المخصصة لجماهير النجم الساحلي التونسي، الذي ضمن وصوله إلى النهائي، في انتظار المتأهل من الهلال والأهلي السعوديين.

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عبدالمجيد النمر.. يحب العائلة والتسوق

قال مدرب فريق رديف الشارقة، عبدالمجيد النمر، إنه يفضِّل أكثر الأجواء العائلية خلال أوقات فراغه، رغم أنه يمارس العديد من الهوايات غير كرة القدم. وقال إنه يفضِّل أن يكون مع عائلته، ويقضي بعض وقته في التسوق.

ويعد النمر من المدربين الوطنيين المميزين، وسبق له تدريب المنتخب الأولمبي، كما أحدث نقلة كبيرة في مستوى فريق الرديف بالشارقة.