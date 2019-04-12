الامارات | موقعة الأرقام الـ «شامخة» بين بني ياس والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة الأرقام الـ «شامخة» بين بني ياس والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب جمهور دوري الخليج العربي لكرة القدم تنافساً مثيراً بين بني ياس والشارقة «المتصدر» اللذين يمتلكان رقمين قياسيين في المسابقة هذا الموسم، وذلك عندما يلتقيان في السادسة من مساء اليوم ضمن الجولة 20.

بني ياس صاحب الأرض والجمهور يحمل رقم قياسي بعدم الخسارة على ملعبه حتى الآن منذ انطلاق المسابقة، فيما يواصل فريق الشارقة متصدر البطولة حتى الآن برصيد 47 نقطة، الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم منذ بداية الموسم، وهو الفريق الوحيد من بين فرق المسابقة الذي لم يخسر حتى الآن بعد مرور 19 جولة مع تبقّي سبع جولات على انتهاء البطولة.

ويحتل بني ياس المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويسعى لإلحاق أول خسارة بفريق الشارقة هذا الموسم، وهو ما أكده المدير الفني للفريق، الكرواتي كرونوسلاف جوريتش، الذي قال قبل المباراة في المؤتمر الصحافي إن فريق الشارقة لن يحتفل بالفوز في بني ياس، كما وافقه لاعب الفريق فواز عوانة عندما أكد أن بني ياس يسعى لإلحاق الخسارة الأولى بفريق الشارقة هذا الموسم، في الوقت الذي أشار فيه جوريتش إلى أن فريق الشارقة بطل متوقع لبطولة الدوري، وأنه يقدم موسماً مميزاً ومختلفاً على جميع الأصعدة، كما يقدم كرة قدم قوية وجميلة، ولديه رغبة كبيرة في تحقيق اللقب، كما يمتلك لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى لاعبين مواطنين قادرين على صنع الفارق وتغيير نتيجة كل مباراة.

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في المقابل، فإن الشارقة يحلم باستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 95 /‏‏ 96، ويسعى إلى تحقيق الفوز أولاً لمواصلة مسيرته نحو التتويج المنتظر الذي اقترب كثيراً من الفريق عن ذي قبل من جهة، وإلحاق أول خسارة بمنافسه على ملعبه الذي استعصى على جميع الفرق حتى الآن من جهة ثانية.

ومهمة الشارقة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن الفريق مطالب ببذل جهد مضاف ليس في مباراة اليوم فحسب، بل في ما تبقى من مباريات حتى يمكنه التتويج دون معاناة أو انتظار لنتائج الفرق الأخرى.

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