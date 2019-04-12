شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، مع الإنتاج الحربى عند الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالمكس ضمن الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعى سموحة بقيادة حسام حسن، المدير الفنى إلى مواصلة الانتصارات التي بدأها الأسبوع الماضى بعد فوزه على حرس الحدود بعد غياب عن الانتصارات دام نحو 6 شهور، ويحتل سموحة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز متساويا مع بتروجت برصيد واحد 28 نقطة.

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وكان الفريق قد خاض مواجهة تجريبية مع فريق الشباب بالنادى انتهت بالفوز على فريق الشباب بخماسية نظيفة ضمن استعداداته لمواجهة اليوم، اطمأن خلالها العميد على الحالة الفنية والبدنية للاعبين. وضمت القائمة التي اختارها العميد 20 لاعبا دخلوا المعسكر بأحد فنادق برج العرب استعدادا للمباراة وهم: محمد أبوجبل، أحمد الشيخ، كريم يحيى، السيد فريد، محمود منصور، أحمد صبحى، أحمد أبوالفتوح، إسلام صالح، إبراهيم عبدالقوى، أحمد حمص، إيدى إيمومو، أوميد أوكرى، محمود معاذ، حسام حسن، هشام بلحة، أحمد مصطفى، ديريك تسيبامبا، عبدالعزيز إمام، عمر حبشى، شريف رضا.

على الجانب الآخر، يدخل الإنتاج الحربى الذي يقوده مختار مختار، المباراة برصيد 32 نقطة في المركز الثامن، بعد فوزه الأخير على طلائع الجيش 2-1، ويتطلع لعبور محطة سموحة لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده للتقدم في الجدول.

شهدت تدريبات الفريق الأخيرة منافسة شرسة بين اللاعبين لرغبة كل واحد في دخول حسابات المدير الفنى للمشاركة في المباراة، كما كثف المدير الفنى من جلساته مع اللاعبين لتحفيظهم الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة بناء على رؤيته الفنية عقب مشاهدة تسجيل مباراة المنافس الأخيرة مع الحدود.