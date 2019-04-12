شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الإسماعيلى بعد التعادل مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب بين مسؤولى النادى الإسماعيلى بعد تعادل الفريق مع الجونة 2-2 الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق نقطتين ليتراجع للمركز السابع برصيد 36 نقطة بجدول الدورى.

وعبّر البلجيكى سيدومير يانفيسكى، المدير الفنى، عن حزنه جراء سقوط الفريق في فخ التعادل الذي اعتبره غير مرض لطموحات الفريق الذي ينافس على دخول المربع الذهبى بالجدول.

وأضاف يانفيسكى في تصريحات عقب المباراة أن النتيجة ليست مرضية على الإطلاق ورغم ذلك فهو راضٍ تماما عما قدمه لاعبو الفريق بعدما بذلوا أقصى ما لديهم على مدار التسعين دقيقة.

وتابع: «للمباراة الثانية على التوالى نلعب بعشرة لاعبين، أعتقد أن التحكيم عليه علامات استفهام كبيرة في اللقاء».

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واستكمل مدرب الإسماعيلى: «لا أتعامل بمبدأ الدفاع كما يتصور البعض، لكنى أميل إلى تأمين الخطوط، في رأيى أن فقدان نقطتين في اللقاء كان خارج نطاق العدالة».

وقال المدرب البلجيكى: «سنغلق تلك الصفحة تماما، وسنبدأ الاستعداد لمباراة المصرى البورسعيدى، رغم أننا نعانى من ضيق الوقت الذي ساهم في تعرض اللاعبين للإجهاد».

ويلتقى الدراويش مع المصرى الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة والعشرين للدورى، وكشف التشخيص المبدئى تعرض محمود عبدالعاطى «دونجا» للإصابة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مواجهة الجونة، وفضل الجهاز الفنى خروج اللاعب بعد شعوره بآلام خشية تفاقم إصابته وبالتالى زيادة مدة غيابه.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى للوقوف على موقفه النهائى من اللحاق بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الأحد المقبل بالدورى.

يأتى هذا في الوقت الذي أرجأت فيه إدارة النادى تحديد مصير عودة محمد عواد حارس المرمى المعار لنادى الوحدة السعودى، والذى تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى.

وفضلت الإدارة الانتظار لحين عقد جلسة مع سدومير يانفيسكى المدير الفنى خلال فترة التوقف المقبلة لمناقشة ملف عواد، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن الإدارة تدرس استمرار إعارة عواد في حالة طلب النادى السعودى، لتواجد 3 حراس مرمى بالفريق، وهم محمد فوزى ومحمد مجدى ومحمود رضا، ومنحهم الفرصة مع الفريق خلال الموسم المقبل.