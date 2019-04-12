شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» جاهز لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات في حكم المؤكد لحاق حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بمواجهة فريقه المقررة أمام بيراميدز، يوم 18 من الشهر الجارى، ضمن مباريات الدورى، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عاشور تخلصه من آلام منشأ العضلة الضامة، التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في آخر مبارياته.

وخاض عاشور برنامجا تأهيليا مكثفا لتجهيزه للمواجهة، اشتمل على الجرى حول الملعب، بالإضافة إلى أداء بعض تدريبات تقويات الركبة للارتقاء بمستواه البدنى، خصوصا أنه من العناصر الأساسية، التي سيعتمد عليها مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، أمام بيراميدز، نظرا لخبراته الكبيرة، وقدرته على التعامل مع مثل هذه المباريات.

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كان مارتن لاسارتى قد طلب تقريرا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة المصابين، أحمد الشيخ، هشام محمد، حسام عاشور، وليد سليمان، لرغبته في تجهيز جميع المصابين في الفريق ليكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، وفقا لرغبة مارتن لاسارتى في إجراء عملية إحلال وتجديد داخل الفريق، وإعطاء المجموعة التي شاركت مع الفريق طوال الفترة المنقضية الفرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصا أنهم بذلوا مجهودا كبيرا خلال الفترة المنقضية سواء بالمشاركة في البطولة العربية أو الدورى أو البطولة الإفريقية، ولايزال متبقيا للفريق بعض المباريات التي سيؤديها في بطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى، بدأ الجهاز الفنى في إعداد خطة تفصيلية عن البرنامج الذي سيؤديه الفريق خلال فترة إقامة بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، خصوصاً أن تلك الفترة تعد بمثابة فترة الإعداد الجديدة التي سيخوضها اللاعبون غير الدوليين، لمنحهم فرصة للاستشفاء الكافى، خصوصاً أن عددا كبيرا منهم تعرض لإصابات عضلية بسبب الإجهاد الشديد الذي تعرضوا له خلال الفترة الأخيرة، نتيجة المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الأخيرة.

وينتظر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة خاصة مع اللاعبين، خلال الأيام القليلة المقبلة، لشرح متطلبات الفترة المقبلة، خصوصاً أن الجماهير لن تتحمل أي كبوة جديدة للفريق، سواء في بطولة الدورى أو بطولة كأس مصر.