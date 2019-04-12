شكرا لقرائتكم الزمالك المنتعش في تحدي المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 10 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 15:24

يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي اليوم (الخميس) على ملعب السويس في المرحلة الـ28 في الدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق"الأبيض" إلى الفوز لاستعادة الصدارة (57 نقطة)، بعد أن ذهبت أمس للغريم التقليدي الأهلي (58 نقطة) الذي تغلب على المقاصة بهدفين في مقابل هدف.



ويمر الزمالك باستقرار فني مع المدرب السويسري كريستيان غروس، إذ اقترب من بلوغ نصف نهائي كأس الكونفديرالية الأفريقية بعد تعادله مع مضيفه حسنية أغادير المغربي من دون أهداف في ذهاب الدور ربع النهائي.

ورفض غروس عودة صانع الألعاب محمود عبد المنعم"كهربا" للتشكيل الأساسي اليوم، بعد استبعاده من مواجهة حسنية أغادير لأسباب فنية، لرغبته في تثبيت التشكيل الذي سيخوض به المواجهة القارية المرتقبة الأحد المقبل، فيما قد يظهر المهاجم المغربي حميد أحداد بعد انتهاء إيقافه.

على صعيد آخر، أصيب المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي بصدمة جديدة إذ تأكد غياب المدافع سعد سمير عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة، وسيدفع لاسارتي بمحمد نجيب في الخط الخلفي بجانب رامى ربيعة وياسر إبراهيم.