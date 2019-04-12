يوفيتش سيبقى في فرانكفورت على رغم عروض برشلونة

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محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 14:26

أكد ميلان والد الصربي لوكا يوفيتش أن نجله يعتزم البقاء مع اينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يدافع عن صفوفه معاراً من بنفيكا البرتغالي، على رغم اهتمام برشلونة الإسباني بضمه، وذلك في تصريحات صحافية نشرت اليوم (الخميس).



وأفادت تقارير أخيراً، بأن حامل لقب وأفادت تقارير أخيراً، بأن حامل لقب الدوري الإسباني يتقدم أندية أوروبية عدة مهتمة في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي سجل 24 هدفا للفريق الألماني حتى الآن في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقاده الى الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن والد يوكيتش أن "لوكا تلقى العديد من الطلبات (للانتقال)، وأحدها من برشلونة، لكنه ليس مهتما". أضاف "لا يعرف اذا ما كان قادرا على لعب كرة القدم هناك (في النادي الإسباني)، يريد أن يبلغ دوري أبطال أوروبا مع اينتراخت ويبقى معه"، مشيرا الى أن بوروسيا دورتموند وشالكه الألمانيين، وأرسنال الإنكليزي، هي من ضمن الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.



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