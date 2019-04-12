يارا الاتحاد أول لاعبة تمثل ناديا سعوديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شرع مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي هشام ناظر في تشكيل أول فريق نسائي يمثل ناد سعودي، في أعقاب الإعلان عن رعاية نجمة المنتخب السعودي للتنس الأرضي يارا الحقباني (13 عاما).

وباتت يارا أول لاعبة سعودية تسجل رسميا في كشوفات نادي سعودي في حال إقرار تكوين فرق نسائية في الأندية السعودية مستقبلا، حيث يتوقع أن تتوالى الخطوات في هذا الاتجاه تماشيا مع تمكين الفتاة السعودية في قطاع الرياضة.

ووقع الاتحاد عقد رعاية مع يارا إلى جانب شقيقيها، عمار (21 عاما) وسعود (16 عاما) الحقباني أمس الأول، بحضور والدهم في مقر النادي بعقد يمتد 5 أعوام، يمثلانه خلالها في البطولات المحلية والعالمية، ويتولى النادي تنمية مواهب اللاعبة وتأهيلها للبطولات العالمية، كي تمثل وطنها بما يليق بسمعته، وتضمن عقود اللاعبين تغطية شاملة لتكاليف التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، والسفر والأدوات الرياضية وجميع التكاليف المطلوبة لتطوير وصقل هذه المواهب الشابة.