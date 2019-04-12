شكرا لقرائتكم القيعى: أسرتى تعرضت للتشوية عقب خماسية صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أنه تعرض و أسرته للتشويه عقب هزيمة الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز فى ذهاب دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت السبت الماضي. Advertisements تابع القيعي فى تصريحات لبرنامج " ملك و كتابة " على قناة الأهلي أنه فوجئ بكم كبير من الرسائل و الاتصالات الهاتفية له و أسرته بأفظع الشتائم ، وأنه تمكن من الوصول لأصحاب بعض هذه التليفونات وسيتعامل معها قريباً. ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز غداً السبت فى السادسة مساءأ فى إياب دور الـ8 ، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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