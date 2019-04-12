الزمالك من الأول إلى الثالث × 4 ساعات...

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جدة - عمرو شويل تربع النادى الأهلى على قمة ترتيب الدورى المصرى متفوقا على الزمالك بفارق نقطة واحدة بعد الفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز فى المباراة التى جمعت الفريقين أول أمس الأربعاء.

وواجه الزمالك نطيره المصرى على ستاد الجيش بالسويس بالأمس الخميس ليخسر أمام الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ليظل الفريق الأبيض فى المركز الثانى بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 57 نقطة.

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وهبط الزمالك إلى المركز الثالث فى جدول الدورى بعدما فاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بالأمس الخميس بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصبح الأبيض ثالث الترتيب فى غضون 24 ساعة بعدما كان متصدرا للدورى.

يذكر أن الأهلى يتربع على قمة ترتيب الدورى المصري برصيد 58 نقطة يليه بيراميدز برصيد 57 نقطة ثم الزمالك ثالثا بذات الرصيد من النقاط بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.