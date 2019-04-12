- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الزمالك من الأول إلى الثالث × 4 ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تربع النادى الأهلى على قمة ترتيب الدورى المصرى متفوقا على الزمالك بفارق نقطة واحدة بعد الفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز فى المباراة التى جمعت الفريقين أول أمس الأربعاء.
وواجه الزمالك نطيره المصرى على ستاد الجيش بالسويس بالأمس الخميس ليخسر أمام الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ليظل الفريق الأبيض فى المركز الثانى بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 57 نقطة.
وهبط الزمالك إلى المركز الثالث فى جدول الدورى بعدما فاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بالأمس الخميس بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصبح الأبيض ثالث الترتيب فى غضون 24 ساعة بعدما كان متصدرا للدورى.
يذكر أن الأهلى يتربع على قمة ترتيب الدورى المصري برصيد 58 نقطة يليه بيراميدز برصيد 57 نقطة ثم الزمالك ثالثا بذات الرصيد من النقاط بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.
جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك من الأول إلى الثالث × 4 ساعات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.